Menteşe Ziraat Odası'ndan finansal okuryazarlık eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Menteşe Ziraat Odası'ndan finansal okuryazarlık eğitimi - Son Dakika Ekonomi

Menteşe Ziraat Odası'ndan finansal okuryazarlık eğitimi

6 saat önce

Menteşe Ziraat Odası tarafından çiftçilerin eğitilmesi ve finanslarını doğru yönde kullanabilmelerini amaçlayan eğitimleri sürüyor.

Menteşe Ziraat Odası'ndan finansal okuryazarlık eğitimi, System.String[]

Menteşe Ziraat Odası tarafından çiftçilerin eğitilmesi ve finanslarını doğru yönde kullanabilmelerini amaçlayan eğitimleri sürüyor. Bugüne kadar 16mahallede 317 çiftçiye ücretsiz eğitim verildi.


Gönüllü uzman eğitmenler tarafından verilen 'Paramı Yönetebiliyorum' eğitimi kapsamında, gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülüklere ilişkin konular farklı örnekle çiftçilere aktarılıyor. Menteşe Ziraat Odası Başkanlığı ve Habitat Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen eğitimler Habitat Derneğinden uzman eğitmenler Kenan Tarak, Mervan Tapınç, Berkay Yadigaroğlu, Menteşe Ziraat Odası Başkanlığından Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mert Ege Tepeli tarafından 16 mahallede gerçekleştirildi.


'Paramı Yönetebiliyorum' eğitimi Visa Europe ve Türkiye'deki üye bankalarının destekleriyle, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında 2009 yılında hayata geçirildi. Proje ile çiftçilere, kişisel mali kaynakları bütçeleme ve finans hizmetlerini doğru kullanmaya yönelik ücretsiz eğitimler sunuluyor ve finansal bilinci geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak hedefleniyor.


Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, ülke kalkınmasının temel taşının üretimden geçtiğini belirterek, "Çiftçilerimizin üretim yaparken finansal kaynaklarını da iyi kullanması gerekiyor. Bunun için 2009 yılında hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilerimizin kazançlarını nasıl değerlendirecekleri, gelir-gider dengesini kurmaları, yatırım ve borçlanma konularında uzmanlar tarafından detaylı bilgiler veriliyor. Amacımız çiftçimizin ürettiği ürünleri değerinde pazarlaması, pazarlama sonrası elindeki mali bütçesini iyi yönde kullanması" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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