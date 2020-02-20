Menteşe Ziraat Odası'ndan mobil hizmet - Son Dakika
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Menteşe Ziraat Odası'ndan mobil hizmet

6 saat önce

Menteşe Ziraat Odası tarafından üye çiftçilerinin hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak ve bilgilendirilmeleri için 'Mobil hizmet' dönemini başlattı.

Menteşe Ziraat Odası'ndan mobil hizmet, System.String[]

Menteşe Ziraat Odası tarafından üye çiftçilerinin hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak ve bilgilendirilmeleri için 'Mobil hizmet' dönemini başlattı.


Menteşe'nin uzak kırsal mahallelerindeki üyelerin işlerini bırakıp odaya gelerek alacakları birçok hizmet bundan böyle mobil ekipler tarafından çiftçinin ayağına gidiyor.


Mobil hizmet kapsamında 1 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2020 tarihinde bitecek olan Mazot Gübre Desteği evraklarının düzenlenmesi işlemleri için Menteşe Ziraat Odası tarafından ilçe merkezine en uzak mahallelerden başlayarak mobil hizmet verilmeye başlandı.


Menteşe Ziraat Odası personeli Ziraat Mühendisi tarafından Menteşe'nin kırsal mahallelerinden Sungur, Göktepe ve Çamoluk mahallelerinde mobil hizmet verilmeye başlandı. Menteşe Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, uzak kırsal mahallelerdeki çiftçilerin iş ve zaman kaybını önlemek için mobil hizmet vermeye başladıklarını açıkladı. Oda Başkanı Baştuğ, "İlçe merkezine uzak kırsal mahallelerimizdeki çiftçilerin 2020 yılı mazot gübre desteği evrakları yerinde tanzim edildi. Ayrıca odamız personeli Ziraat Yüksek Mühendisi tarafından çiftçilerin arazileri gezilerek zeytinde budama, zirai ilaçlama ve gübreleme hakkında çiftçilere arazide eğitimler veriliyor. İlçe merkezine uzak kırsal mahallelerimizden başladığımız mobil hizmet anlayışımızı önümüzdeki süreçte de diğer kırsal mahallelerimizde devam ettireceğiz. Amacımız üreticimizin, çiftçimizin hem zaman ve iş kaybını önlemek, hem de hizmeti ayaklarına götürmek. Bunun yanında alanında uzman personelimiz üyelerimize sahada da tatbiki bilgiler veriyor" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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