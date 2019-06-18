Son Dakika Haberleri: Menteşeli Karateciler Denizli'den 5 altın madalya ile döndü
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Menteşeli Karateciler Denizli'den 5 altın madalya ile döndü

1 saat önce

Menteşe Belediyespor Karate Takımı 15-16 Haziran'da Denizli'de düzenlenen Aybars Kılıçhan Ege Karate Ligi 3. Etap Müsabakalarında 5 altın toplam 11 madalya kazandı.

Menteşeli Karateciler Denizli'den 5 altın madalya ile döndü, System.String[]
Menteşe Belediyespor Karate Takımı 15-16 Haziran'da Denizli'de düzenlenen Aybars Kılıçhan Ege Karate Ligi 3. Etap Müsabakalarında 5 altın toplam 11 madalya kazandı.

Toplam 14 sporcuyla katıldıkları 3. Etap Müsabakalarında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Menteşe Belediyespor Karate Takımı sporcuları böylelikle Ekim ayında yapılacak finallere katılmaya da hak kazandı.

Menteşe Belediyesi Karate takımını başarılarından dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çocuklarımızın genç yaşta spora yönlendirilmesi, aldıkları doğru eğitimler ve çalışma azimleri ile ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Belediyemiz bünyesindeki sporcularımızın başarıları göğsümüzü kabartıyor. Finallere yükselen karate takımımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
Ege, Menteşe, Denizli, Spor
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