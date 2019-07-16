Menteşeli karatecilerden 10 Madalya, 2 Kupa
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Denizli'de yapılan 6. Uluslararası Dekai – Do Karate Şampiyonasına katılan Menteşeli Karateciler kente, 10 madalya ve 2 kupa ile dönerek önemli bir başarıya imza attılar.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
Şampiyonaya 11 sporcusu ile katılan Menteşe Belediyespor Karate Takımı 3 gün süren şampiyona sonunda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile Yıldız Bayanlarda ikincilik kupası, Minikler Bayanlarda ise üçüncülük kupası kaldırdılar.
Karate Takımı Tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Karate Takımımız kulübümüzü kurduğumuz günden bu yana çok önemli başarılara imza atıyor. Katıldıkları her turnuvadan madalya ve kupayla dönerek, sporda yüzümü güldürüyor. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.
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