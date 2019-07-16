Son Dakika Haberleri: Menteşeli Karatecilerden 10 Madalya, 2 Kupa
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Menteşeli Karatecilerden 10 Madalya, 2 Kupa

2 saat önce

Denizli'de yapılan 6. Uluslararası Dekai-Do Karate Şampiyonasına katılan Menteşeli Karateciler kente, 10 madalya ve 2 kupa ile dönerek önemli bir başarıya imza attılar.

Menteşeli Karatecilerden 10 Madalya, 2 Kupa, System.String[]
Denizli'de yapılan 6. Uluslararası Dekai-Do Karate Şampiyonasına katılan Menteşeli Karateciler kente, 10 madalya ve 2 kupa ile dönerek önemli bir başarıya imza attılar. Şampiyonaya 11 sporcusu ile katılan Menteşe Belediyespor Karate Takımı 3 gün süren şampiyona sonunda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile Yıldız Bayanlarda ikincilik kupası, Minikler Bayanlarda ise üçüncülük kupası kaldırdılar.

Karate Takımı Tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Karate Takımımız kulübümüzü kurduğumuz günden bu yana çok önemli başarılara imza atıyor. Katıldıkları her turnuvadan madalya ve kupayla dönerek, sporda yüzümü güldürüyor. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA
Menteşe, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
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