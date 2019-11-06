Son Dakika Haberleri: Menteşeli sporcular Satrançta rakip tanımıyor
Son Dakika Spor Menteşeli sporcular Satrançta rakip tanımıyor

Menteşeli sporcular Satrançta rakip tanımıyor

7 saat önce

Menteşe Belediyespor Satranç Takımı sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarı kazanmaya devam ediyorlar.

Menteşeli sporcular Satrançta rakip tanımıyor, System.String[]

Menteşe Belediye spor Satranç Takımı sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarı kazanmaya devam ediyorlar. Menteşe Belediyespor Satranç Takımı Oyuncusu Aleyna Kaya, Milas Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda birinci olurken, Ortaca'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda Menteşe Belediyespor Satranç Takımı oyuncuları Osman Yatkın birinci, Alperen Özcan ise ikinci oldu.


Menteşe Belediyespor Satranç Takımı sporcularını başarılarından dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak sahip olduğumuz toplam 9 spor branşında lisanslı 400 sporcumuz var. Sporcularımız katıldıkları bölgesel - ulusal turnuva ve müsabakalardan kupa kazanarak ya da derece yaparak dönüyorlar. Geleceğimiz olan gençlerimizin doğru yönlendirme ve disiplinli eğitimle ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Menteşe Belediyesi olarak çocuklarımızı spora yönlendirmeye sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Ortaca, Milas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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