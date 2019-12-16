Menteşeli sporculara ASKF'den yılın sporcusu ödülü

Menteşe Belediye spor'un satranç ve karate branşlarında Türkiye Şampiyonu olan 5 sporcusuna, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Muğla Şubesi tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın sporcusu ödülü verildi.



Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Muğla Şubesi tarafından düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Şampiyonu derecesi kazanan Menteşe Belediyespor satranç sporcuları Alperen Özcan ve Okan İnci'ye, branşlarında Türkiye Şampiyonu olan ve Uluslararası derece alan Menteşe Belediyespor Karate Takımı sporcuları Göksu Çelik, Bilgenur Bulut ve Habibe Zeynep Ortayol'a yılın sporcusu ödülleri takdim edildi.



Ödül alan sporcuları tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Sporcularımız kazandıkları başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın doğru yönlendirilip, disiplinli bir şekilde çalıştıklarında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Belediye olarak açtığımız kurslarla çocuklarımızı kültür sanata, kurduğumuz Menteşespor Kulübümüz ile de spor branşlarına yönlendirmeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA