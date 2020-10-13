"Mentollü maske" ihracat yolunda - Son Dakika

"Mentollü maske" ihracat yolunda

13.10.2020 11:07

İzmirli bir firma tarafından geliştirilen mentollü maske, ihracat için gün sayıyor.

İzmirli bir firma tarafından geliştirilen mentollü maske, ihracat için gün sayıyor.

İzmir Bilimpark'ta yer alan Tekol Teknoloji firması, daha çok enerji sektöründe faaliyet gösterirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maskeye inovasyon katmak için kolları sıvadı. Maskenin daha rahat kullanılmasına ilişkin çalışma başlatan firma, bu kapsamda mentollü ürün yapmaya karar verdi.

Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerden onay alındıktan sonra İzmir'de medikal tekstil üretimi yapan başka bir firmayla anlaşma yapıldı. Günde 500 bin üretim potansiyeli bulunan mentollü maske iç piyasada satışa sunuldu.

Yurt dışı bağlantılarını da gerçekleştiren firma, gerekli izinlerin ardından kısa süre sonra ihracata başlamayı hedefliyor.

Firmanın ortaklarından Mehtap Çakıroğlu, AA muhabirine, temmuz ayında geliştirdikleri mentollü maskenin iç piyasadan talep görmeye başladığını söyledi.

Amaçlarının insanları maske kullanımına teşvik etmek olduğunu ifade eden Çakıroğlu, "Yurt dışından firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Belge aşamasındayız. Bundan sonra yurt dışına açılacağız. Şu anda Azerbaycan, Rusya, İngiltere ve Almanya'dan talep var." dedi.

Zorunluluk olmasa bile insanların maske kullanmaya devam edeceğini öngördüklerini dile getiren Çakıroğlu, talebin de doğrusal olarak artacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Limonlu, çikolatalı maske de yolda

Çakıroğlu, maskenin solunum yollarıyla ilgili bir sıkıntısının olmadığının sağlık kuruluşları tarafından kanıtlandığını ileri sürerek, ürünün patentini de aldıklarını kaydetti.

Mentollü maskelerin 3 katlı üretildiğine dikkati çeken Çakıroğlu, "İç yapısı, kumaş kalitesi bizim için çok önemli. Bunu tamamen sağlıklı bir ürün olarak ürettik. Fiyat anlamında alternatiflerine göre benzer fiyatta. Üretime mentollü maske olarak başladık, limonlu, okaliptüslü, çikolatalı, vanilyalı gibi maskeler de yolda." dedi.

Mentollü maske ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Çakıroğlu, diğer kokulu ürünlerin de yakın zamanda üretileceğini sözlerine ekledi.

Mentollü maske ihracat yolunda
Mentollü maske ihracat yolunda
Mentollü maske ihracat yolunda
Mentollü maske ihracat yolunda

İhracat, Enerji, Karar, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Mentollü maske' ihracat yolunda - Son Dakika Ekonomi

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