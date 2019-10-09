Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı
1 saat önce
Dr. Çınar, "Teslim şekillerindeki değişiklikler, taşıma modlarındaki zenginliği desteklemeyi hedefleme özelliği ile dikkat çekiyor.
Dr. Çınar, "Teslim şekillerindeki değişiklikler, taşıma modlarındaki zenginliği desteklemeyi hedefleme özelliği ile dikkat çekiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:01
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