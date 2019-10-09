Son Dakika Haberleri: Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı
Son Dakika Ekonomi Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı

Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı

1 saat önce

Dr. Çınar, "Teslim şekillerindeki değişiklikler, taşıma modlarındaki zenginliği desteklemeyi hedefleme özelliği ile dikkat çekiyor.

Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı, System.String[]

Dr. Çınar, "Teslim şekillerindeki değişiklikler, taşıma modlarındaki zenginliği desteklemeyi hedefleme özelliği ile dikkat çekiyor." dedi.

Çınar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:01 
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