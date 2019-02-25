Menülerini yenilediler
1 saat önce
Da Mario, Kilimanjaro, La Boom, Lacivert, Mezzaluna restoranları yeni kış menülerini açıkladı.
Da Mario, Kilimanjaro, La Boom, Lacivert, Mezzaluna restoranları yeni kış menülerini açıkladı…
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:10
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