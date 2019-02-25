Son Dakika Haberleri: Menülerini yenilediler

Menülerini yenilediler

1 saat önce

Da Mario, Kilimanjaro, La Boom, Lacivert, Mezzaluna restoranları yeni kış menülerini açıkladı.

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Da Mario, Kilimanjaro, La Boom, Lacivert, Mezzaluna restoranları yeni kış menülerini açıkladı…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:10 

Ekonomi
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