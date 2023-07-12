Menzil tarikatı lideri Elhüseyni yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Menzil tarikatı lideri Elhüseyni yaşamını yitirdi

12.07.2023 15:52

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi

Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol hayatını kaybetti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol bugün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Menzil Cemaati lideri hayatını kaybetti

CEMAATTEN BİLGİLENDİRME

Cemaatten yapılan açıklamada; sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbbld Elhüseyni hazretlerinin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde Menzil'e gidebilirler. Kara yoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım; trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gavs-ı Sani hazretlerinin aile fertleri Menzil'de taziyeleri kabul etmeye devam edecektir."

Menzil Cemaati lideri hayatını kaybetti
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