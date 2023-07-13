Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı - Son Dakika
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Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

13.07.2023 11:25

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 250 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'ne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YAŞIYORDU

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 1 buçuk yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan Hüseyni, dün saat 14.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

AKIN AKIN GİTTİLER

Öte yandan cenaze namazının Menzil'de kılınacağının açıklanmasıyla dün akşam cenaze aracı ve binlerce araç Adıyaman'a doğru yola çıktı. Menzil'den gelen görüntülerde ise bölgenin çok kalabalık olduğu görüldü. THY'nin ek seferleri ile köydeki yoğunluk daha da arttı.

ABDÜLBAKİ EL HÜSEYNİ KİMDİR?

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde doğdu. Gerçek yaşı 81 olan Hüseyni 1993 yılında vefat eden abisi Muhammed Raşid Erol'dan sonra grubun başına geçti. Hüseyni'nin 5'i erkek, 5'i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
Kaynak: İHA
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