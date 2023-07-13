Menzil tarikatı liderinin cenazesi Adıyaman'a koştular! THY, yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenledi - Son Dakika
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Menzil tarikatı liderinin cenazesi Adıyaman'a koştular! THY, yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenledi

13.07.2023 10:17

Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni'nin İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi üzerine cenazenin Menzil'de defnedileceği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte THY, Adıyaman'e ek seferler koydu ve yüzlerce araç Menzil'e gitti. Cenaze töreninin büyük bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çok sayıda vatandaş, Abdülbaki El-Hüseyni'nin hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplanırken cenazenin Menzil'de defnedileceği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından THY, Adıyaman'e ek seferler koydu; yüzlerce araç Menzil'e gitti. Cenaze töreninin büyük bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

TEDAVİ ALTINDAYDI

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10'da vefat etti. Menzil grubu mensupları yaptıkları basın açıklamasında, "Abdülbaki El-Hüseyni hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teala rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz" dedi.

AKIN AKIN GİDİYORLAR

Öte yandan cenaze namazının Menzil'de kılınacağı öğrenildi. İstanbul'daki bir hastanede vefat eden El-Hüseyni için Pendik'te cenaze namazı kılındı. Daha sonra cenaze aracı ve binlerce araç Adıyaman'a doğru yolar çıktı. Menzil'den gelen görüntülerde ise bölgenin çok kalabalık olduğu görüldü. THY'nin ek seferleri ile köydeki yoğunluğun daha da artacağı öngörülüyor.

ABDÜLBAKİ EL-HÜSEYNİ KİMDİR?

Menzil grubunun son temsilcisi Abdülbaki El-Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahta ilçesinin Menzil köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi büyüklerinden olan Abdulhakim el-Hüseyni'dir.

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