Mepaş E-Devlet Kapısında

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), müşterilerine sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), müşterilerine sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.



MEPAŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden abonelik işlemlerinin yapılmaya başlandığını duyurdu. MEPAŞ'ın e-Devlet kapısı üzerinden vermiş olduğu hizmette, abonelik başvurusu, abonelik iptali, borç bilgileri ve ödeme bilgileri yer alıyor. Bu hizmetleri öncesinde Online İşlem Merkezi üzerinden sağlamaya başlayan MEPAŞ, hizmet ağını genişletmek ve ulaşılabilirliği arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalara e-Devlet Kapısını da ekledi.



www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet Kapısına giriş sağlayabilen herkes bir tıkla kolayca abonelik ve borç sorgulama işlemlerini yapabilecek. - KONYA

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