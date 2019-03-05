Son Dakika Haberleri: Mepaş, E-devlet Kapısında Abonelik İşlemlerini Başlattı

Mepaş, E-devlet Kapısında Abonelik İşlemlerini Başlattı

34 dakika önce

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), e-devlet kapısı üzerinden abonelik işlemlerinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

Mepaş, E-devlet Kapısında Abonelik İşlemlerini Başlattı, System.String[]
Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), e-devlet kapısı üzerinden abonelik işlemlerinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

MEPAŞ müşterilerine sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek e-devlet kapısı üzerinden abonelik işlemlerine başladı. Abonelik başvurusu, abonelik iptali, borç sorgulama ve ödeme doğrulama işlemleri artık www.turkiye.gov.tr adresinden erişim sağlanarak yapılacak. Bu hizmetleri öncesinde Online İşlem Merkezi üzerinden sağlayan MEPAŞ, hizmet ağını genişletmek ve ulaşılabilirliği arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalara e-Devlet Kapısını da eklemiş oldu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

Meram, Güncel
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