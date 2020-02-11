MEPAŞ'tan Ahi Esnafına elektrik indirimi - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş, (MEPAŞ) ile Kırşehir Esnaf Odaları Birliği arasında yapılan protokolle, ahi esnafı indirimli elektrik alacak.



01.04.2020 ile 31.03.2021 tarihleri arasında 12 aylık dönem boyunca yapılan sözleşme ile tüketicilere aktif enerji birim fiyat olarak 0,47 lira sabit fiyattan elektrik tedarik edecek. Esnafın elektrik kullanımını azaltacak protokole MEPAŞ adına Kırşehir İşletme Sorumlusu Murat Yağmur, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı adına Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk imza attı. Fiyat indiriminden faydalanacak esnaf ve sanatkarların, bağlı bulunduğu meslek odasından 'Mesleki Faaliyet Belgesi' alarak, MEPAŞ müşteri hizmetleri merkezine başvuru yapıp Serbest Tüketici Sözleşmelerini imzalamaları gerekmekte. - KIRŞEHİR