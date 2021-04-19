MER-EK'İN RAMAZAN PİDELERİ, HAMURUNDAN SATIŞINA KADAR KADIN EMEĞİ İLE İŞLENİYOR - Son Dakika

MER-EK'İN RAMAZAN PİDELERİ, HAMURUNDAN SATIŞINA KADAR KADIN EMEĞİ İLE İŞLENİYOR

19.04.2021 12:36
MER-EK'İN RAMAZAN PİDELERİ, HAMURUNDAN SATIŞINA KADAR KADIN EMEĞİ İLE İŞLENİYOR, System.String[]

MERSİN Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, çoğunluğu kadınlardan oluşan üretim ağı ile Türkiye'nin en yüksek gramajlı ve en ucuz Ramazan pidelerini üretiyor.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, çoğunluğu kadınlardan oluşan üretim ağı ile Türkiye'nin en yüksek gramajlı ve en ucuz Ramazan pidelerini üretiyor. Hijyenik koşullarda titizlikle üretilen pideler, yine kadınlar tarafından işletilen MER-EK Halk Ekmek Büfeleri'nden vatandaşlara ulaştırılıyor.

Ramazan ayında vatandaşlara sunulan lezzetli ve ucuz pidelerin üretiminden satışına kadar tüm süreçlerinde kadınlar büyük bir emek ve özveriyle çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşın sofrasına Türkiye'nin gramajı en yüksek ve fiyatı en ucuz pidelerini ulaştırıyor. 400 gramlık pideler, ekmek büfesi işleten kadınların elinden çıkıyor ve 1,5 liradan vatandaşlara sunuluyor.

MER-EK'te görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, Hamurun yoğrulmasından, gramajlanmasına, şekil verilmesine ve susamlanmasına kadar her aşamasında kadın çalışanlarımız mevcut. Tamamen hijyenik koşullarda üretilen pidelerimiz fabrikamızdan çıkıp yine bizim kontrollerimizle kadınlar tarafından işletilen Halk Ekmek büfelerimizde satışa sunuluyor. Pidelerimiz buradan da vatandaşlarımızın sofralarına geliyor. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin en yüksek gramajlı ve en uygun pidelerini vatandaşlarımızın sofrasına ulaştırdığımız için gurur duyuyoruz dedi.

MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan ve pide üretiminde yoğun emek sarf eden Teslime Sert, evli ve 2 çocuk annesi olduğunu belirterek, Kadınlara böyle bir istihdam olanağı sunduğu için öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten şahsım adına söyleyebilirim ki hem vatandaş olarak hem bir çalışan olarak çok memnunum. Ramazan pideleri hem ucuz hem çok hijyenik koşullarda üretiliyor hem de kadınların katkısı büyük. Başkanımız sunduğu olanaklarla sadece bizlere büyük bir iyilik yapmıyor, üniversitedeki iki çocuğumu işim sayesinde rahatça okutuyorum. Üretim aşamasında bulunmak çok güzel. Bir şeyler katıyoruz, insanların sofrasında oluyoruz. İşimi seviyorum, burayı seviyorum, gerçekten çok güzel bir çalışma ortamımız var. Evimde gibiyim diye konuştu.

Hep bir aradayız, bir aile gibiyiz diyerek sözlerine başlayan fabrika çalışanı Dilek Zenbilci, Büyükşehir Belediyesi'nde kadınların bu denli istihdam edilmesini büyük bir başarı olarak yorumladı. Zenbilci, Bu işin hamurunda kadınlar var. Bu işte çalışmaktan mutluyuz. Ürettiğimiz ekmekler akşam vatandaşların sofrasına gittiğinde mutlu oluyoruz ifadesini kullandı.

MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan evli ve 1 çocuk annesi Sinem Akarsu da Burada çoğunluğumuz kadın. Halkın sofralarına ekmeklerimizin gittiğini gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz. Daha önceleri işsizdim. 1 yıldır böyle bir düzenin içerisinde çalışıyorum. Şu anda aileme katkım fazla. Şu an bir kadın olarak katkımın olması daha güzel. Burada aile gibiyiz. Emeğimizin karşılığını görüyoruz. Burada tüm üretim aşamaları hijyen ortamında gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız pidelerimizi gönül rızasıyla yiyebilirler. Biz de evimize götürüyoruz dedi.

Halk Ekmek büfesinden Ramazan pidesi alan vatandaşlardan Birden Güneş, Ekmeğin kalitesi çok güzel. Ben tercih ediyorum, sürekli alıyorum. Fırınlarda 2,5 liradan aşağı ekmek yok. Hatta 4 liraya, 5 liraya ekmek satılıyor. Burada 1,5 lira. Çok güzel, memnun kalıyoruz. Vatandaşa faydası oluyor, cebine katkı sunmuş oluyor. Hem de evine güzel taze ve kaliteli ekmek götürmüş oluyor dedi.

Ramazan pidelerinden oldukça memnun kaldıklarını söyleyen Suzan Uçar ise Çok lezzetli, çok da iyi. Ramazan harici diğer günlerde de buradan alıyoruz. Allah razı olsun belediyemizden, çok güzel çalışıyor. Ekmek kaliteli ve fiyatı uygun dedi.

Vatandaşlardan Sinan Akdoğan ise, Dün fırına gittim, 4 tane ekmek alacaktım. Baktım ufacık ekmeklere 2,5 lira diyorlar. Bakın buradan alıyoruz, 1,5 liraya. Yapılan hizmetten memnunuz diye konuştu.

MER-EK Halk Ekmek Büfesi işleten evli ve 6 çocuk annesi Gülizar Korkmaz, daha önce işsiz olduğunu dile getirerek, Çocuklara bakıyordum. Allah razı olsun belediyemizden, bu imkanları bize verdiği için. Biz kadınlar işletiyoruz, çalışıyoruz. Çok güzel gidiyor. Allah herkesten razı olsun. Vatandaşların Ramazan pidelerine ilgisi yüksek. Yüksek gramajlı, ucuz ve kaliteli olması vatandaşlara iyi geliyor ve gelip alıyorlar dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MER-EK'İN RAMAZAN PİDELERİ, HAMURUNDAN SATIŞINA KADAR KADIN EMEĞİ İLE İŞLENİYOR - Son Dakika


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