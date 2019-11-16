Mera alanında gübreleme çalışmaları

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aslanapa ilçesi Emrez köyü Ketenova yaylası mera alanında sonbahar dönemi gübreleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.



Kışlık kaba yem açığını kapatarak, hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak ve ot kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen "Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi" sonbahar dönemi gübreleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Aslanapa Emrez Köyü Ketenova yaylasında köylülerin yardımıyla bin 500 dönümlük mera alanı üzerine sonbahar dönemi için 4 ton yüzde 18-46 DAP atılarak kimyevi gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Gübreleme yapılan mera alanlarında otlatma planlaması da yapılarak ot veriminin arttırılması ile birim alanda otlatma kapasitesinin yükseltilmesi amaçlanmakta.



Emrez köyünde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi için, 2018 yılında başlayan proje kapsamında 3 yıl boyunca kimyevi gübreleme, yabancı ot temizliği, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması ve otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler kurma çalışmaları yapılacak.



Gübreleme çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, "Kaba yem açığını azaltacak doğal mera alanlarında yapılan ıslah projeleri ile ilimiz hayvancılığının geliştirilmesi ve verimin arttırılarak daha az maliyetle çiftçimizin daha fazla kazanmasının hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA