Mera alanında gübreleme çalışmaları - Son Dakika

Mera alanında gübreleme çalışmaları
25.11.2020 09:23
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karakür köyünde bulunan meralarda sonbahar dönemi gübreleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karakür köyünde bulunan meralarda sonbahar dönemi gübreleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kışlık kaba yem açığını kapatarak, hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak ve ot kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen "Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi" sonbahar dönemi gübreleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gübreleme yapılan mera alanlarında otlatma planlaması da yapılarak ot veriminin arttırılması ile birim alanda otlatma kapasitesinin yükseltilmesi amaçlanmakta" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz