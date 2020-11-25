Mera alanında gübreleme çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karakür köyünde bulunan meralarda sonbahar dönemi gübreleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kışlık kaba yem açığını kapatarak, hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak ve ot kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen "Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi" sonbahar dönemi gübreleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gübreleme yapılan mera alanlarında otlatma planlaması da yapılarak ot veriminin arttırılması ile birim alanda otlatma kapasitesinin yükseltilmesi amaçlanmakta" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA