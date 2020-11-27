Mera alanını tarlaya dönüştüren kişiye köylülerden tepki - Son Dakika

Mera alanını tarlaya dönüştüren kişiye köylülerden tepki

27.11.2020 14:52
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SİVAS'ta, mera alanını yasa dışı olarak tarlaya dönüştürerek ekim yaptığı iddia edilen A.Ç. ile köylüler arasında tartışma çıktı.

SİVAS'ta, mera alanını yasa dışı olarak tarlaya dönüştürerek ekim yaptığı iddia edilen A.Ç. ile köylüler arasında tartışma çıktı. Polisin sonlandırdığı tartışmada, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, öğle saatlerinde Kardeşler Mahallesi, Fadlum Tuzla Yolu Caddesi üzerinde bulunan İşhan köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; kent merkezinde hayvancılıkla uğraşan A.Ç., 3 yıldır köy yolu üzerindeki mera arazisini sürerek tarla olarak kullanmaya başladı. Köylüler, A.Ç.'ye ait traktörü tekrar görünce mera alanına geldi. Durumdan rahatsız olan köylüler, A.Ç.'ye tepki gösterdi. Yasa dışı olarak merayı sürdüğü iddia edilen A.Ç. ile köylüler arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tartışma sonlandırıldı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'HAZİNENİN TOPRAĞINI ÜZERİNE GEÇİREREK, KAR ETMEK İÇİN GELİYORLAR'

İşhan Köyü Muhtarlığı 1'inci Azası Hüseyin Hınız, "Bizim hayvanlarımıza ait olan meramızı tamamen rant amaçlı sürüyor. Burası tarım arazisi olmadığı halde hazinenin toprağını üzerine geçirerek, kar etmek için gelip, sürüyorlar. Biz burada normalde hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bu arkadaşın nereden olduğu da belli değil, burayı sürüp sahiplenmek istiyor. Biz de bu durumdan şikayetçiyiz" dedi.  A.Ç. ise iddialara yanıt vermeyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.


Mera alanını tarlaya dönüştüren kişiye köylülerden tepki
Mera alanını tarlaya dönüştüren kişiye köylülerden tepki
Mera alanını tarlaya dönüştüren kişiye köylülerden tepki
Mera alanını tarlaya dönüştüren kişiye köylülerden tepki
Mera alanını tarlaya dönüştüren kişiye köylülerden tepki

Polis, Tuzla, İşhan, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mera alanını tarlaya dönüştüren kişiye köylülerden tepki - Son Dakika


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