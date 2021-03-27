Mera alanları için köylere gübre gönderildi - Son Dakika

Mera alanları için köylere gübre gönderildi
27.03.2021 10:57
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde mera alanlarının ıslahı ve iyileştirmesi amacıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylere gübre gönderildiği bildirildi.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde mera alanlarının ıslahı ve iyileştirmesi amacıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylere gübre gönderildiği bildirildi.
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Personelimiz gözetiminde Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen, mera alanlarının ıslahı ve iyileştirmesi amacıyla ilçemize gönderilen gübrelerin köylere teslimi sağlandı. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı - KÜTAHYA
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