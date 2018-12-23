Son Dakika Haberleri: Mera İyileştirmesi Yeni Yılda da Sürecek

Mera İyileştirmesi Yeni Yılda da Sürecek

59 dakika önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesinin 2019 yılında da devam edeceği belirtildi.

Mera İyileştirmesi Yeni Yılda da Sürecek, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesinin 2019 yılında da devam edeceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2015 yılında hayata geçirilen proje ile birçok vasfını kaybetmiş meranın kazanıldığı belirtilerek, projenin 2019 yılında da devam edeceği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:01 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suyu Azalan Barajı İnceleyen Ekipler Kaçak Su Bendini Ortaya Çıkardı Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:00:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mera İyileştirmesi Yeni Yılda da Sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]