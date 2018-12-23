Mera İyileştirmesi Yeni Yılda da Sürecek
59 dakika önce
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesinin 2019 yılında da devam edeceği belirtildi.
Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesinin 2019 yılında da devam edeceği belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, 2015 yılında hayata geçirilen proje ile birçok vasfını kaybetmiş meranın kazanıldığı belirtilerek, projenin 2019 yılında da devam edeceği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:01 Kaynak: AA
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