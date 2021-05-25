Mera kavgasında kan döküldü: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kayalıpınar köyünde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yıldızeli ilçesine bağlı Kayalıpınar köyünde meydana geldi. İki aile arasında büyükbaş hayvanların merada yayılımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tüfek ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada R.Z. ağır yaralandı. A.Z., A.Z., Ş.Y. ve Ö.Y.'nin de yaralandığı olayda, 5 yaralı Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS