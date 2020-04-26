Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi - Son Dakika

Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi

6 saat önce

Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi Manisa'nın Salihli ilçesinde silahlı ve bıçaklı mera kavgasında ölenler defnedildi Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi son...

Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde silahlı ve bıçaklı mera kavgasında ölenler defnedildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete kurban giden karı, koca ve çocukları ise yan yana gömüldü.

Salihli'nin Eldelek Mahallesinde daha önceden aralarında mera kullanımı nedeniyle aralarında husumet olduğu iddia edilen Bekir Koşucu ve Galip Koşucu isimli 2 kardeş ile Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı ve Halil Mısırlı isimli şahıslar arasında çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden Mısırlı ailesinin 4 ferdi bugün toprağa verildi.

Bekir Koşucu ve Galip Koşucu isimli kardeşleri ile Mısırlı ailesi arasında başlayan tartışmada cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (41)'nın Bekir Koşucu'yu bıçakla yaralamasının ardından Galip Koşucu yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından göz altına alınan Galip Koşucu ve tedavisi tamamlanan kardeşi Bekir Koşucu, jandarmadaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Galip Koşucu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken kardeşi Bekir Koşucu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeleri alınan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı ve Halil Mısırlı (63)'nın cenazeleri Karaağaç Mezarlığı'ndaki yıkama işlemlerin ardından Eldelek Mahallesi Mezarlığı'nda tek tek cenaze namazları kılınan karı, koca ve çocukları yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına ise ölenlerin yakınları katıldı.

Dört kişiyi öldüren zanlı: "Pişmanım"

Tutuklanan Galip Koşucu'nun ifadesinde, "Mısırlı ailesinin merada bulunan çobanımızla tartıştığını duyduk. Hemen otomobile binip kardeşim Bekir ile meraya geldik. Burada çıkan tartışmada kardeşim Bekir bıçaklandı. Havaya iki el ateş ettim. Buna rağmen üstümüze gelmeye devam ettiler. Bende ateş ederek baba Halil Mısırlı ve çocuklarını öldürdüm. Kardeşim Bekir'i tedavisi için arabama alıp götürürken karşımızdan anneleri Halime Mısırlı geldi. 'Seni hala öldürmediler mi' deyince sinirlerime hakim olamayıp bir elde ona ateş ederek öldürdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi

Salihli, Manisa, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 04:11 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı "Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi 2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak 100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı         
22:15
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi         
22:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek         
22:06
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu         
22:03
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım 74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım         
21:30
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi         
21:09
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir         
20:50
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü         
20:19
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti         
20:04
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi         
20:04
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi         
20:00
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi         
19:26
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi         
19:14
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor         
19:05
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi         
19:04
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi         
18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü         
18:35
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım         
18:19
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü         
16:57
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 22:57:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]