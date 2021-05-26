Mera tartışmasında yaralanan 5 kişiden 1'i öldü - Son Dakika

Mera tartışmasında yaralanan 5 kişiden 1'i öldü

26.05.2021 09:07
Mera tartışmasında yaralanan 5 kişiden 1'i öldü, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyünde mera tartışması yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanmıştı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyünde mera tartışması yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılarından Rıfat Zor tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesine bağlı Kayalıpınar köyünde iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden kavga çıkmıştı. Ateşli silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Rıfat Zor (66) bugün tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Yıldızeli, kavga, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mera tartışmasında yaralanan 5 kişiden 1'i öldü - Son Dakika


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