Mera tespitine giden veteriner, attan düşüp yaralandı - Son Dakika

ERZINCAN'ın Üzümlü ilçesine mera alanı belirlemek için giden 3 kişilik ekipte yer alan veteriner Emrah Yemlik attan düşerek, yaralandı. Askeri helikopterle dağlık alandan alınan Yemlik, hastaneye kaldırıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 3 kişiden oluşan ekip, Üzümlü ilçesine bağlı Çayıryazı köyüne, mera alanı belirlemek için gitti. Köye kadar araçla giden görevliler, dağlık alandaki meraya ulaşmak için ata bindi. Ancak bir süre sonra veteriner Emrah Yemlik, attan düşerek yaralandı. Kalçasından darbe alan Yemlik için bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ardından da helikopter talebinde bulunuldu. Emrah Yemlik, askeri helikopter ile alınarak, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Yemlik'in kalça kemiğinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

- Erzincan