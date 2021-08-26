Merada golf antrenmanı

Ardahanlı golfçüler Türkiye şampiyonasına meralarda hazırlanıyor.

Ardahan'da hayvanların otladığı meralarda golf oynayan öğrenciler, elde ettikleri başarılarına yenilerini eklerken, çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam diyor. Ardahan'da golf antrenmanları haftanın üç günü antrenman sahasında, kalan günlerde ise hayvanların otlatıldığı meralarda yapılıyor. Türkiye şampiyonasına hazırlanan Ardahanlı golfçüler merada antrenmanlarını devam ettiriyor. Meralarda golf oynayan öğrenciler, elde ettikleri başarılara yeni halkalar eklemek için harıl harıl çalışıyorlar.

Golfçü İcra ecrin Kahya, "Golf sporuna severek başladım. Merada golf oynamayı çok seviyorum ve ileride iyi bir golfçü olmayı düşünüyorum" dedi.

Golf Antrenörü Hakan Fırıncı yaptığı açıklamada, Pandemi nedeniyle yürüme mesafesini değerlendirdiklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın oturduğu evler meralara çok yakın. Bu nedenle buraya yürüyerek gelebiliyorlar. Antrenman saatlerimiz kısa ve en verimli bir şekilde süreyi kullanabilmek için bu alanları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların golf sporuna Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Doğu Anadolu Projesi sayesinde tanıştıklarını söyleyen Fırıncı, " İstanbul'da bir sporcu başarılı olabiliyorsa bizim çocuklarımız neden başarmasın. Çocuklarımız çok yetenekli. Golf sporuyla tanıştıktan sonra çocukların elde ettikleri başarılar sayısız. Sporcu sayımızı 30'a çıkardık ve Türkiye şampiyonasına bu çocuklarımızla hazırlanacağız. Antrenman sahasının yanı sıra meralarda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Meraları tercih etmemizin en önemli sebebi 'zaman', çünkü Golf sahası 20 dakikalık uzaklıkta ve bu süreyi burada değerlendirme şansına sahibiz" dedi.

Türkiye şampiyonu Semiha Gülşen Çimen ise, "Sahada ve çayırlarda antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Eğlenceli bir spor. Biz de antrenmanlarımızı merada sürdürerek Türkiye Şampiyonası'na severek hazırlanıyoruz" açıklamasını yaptı. - ARDAHAN