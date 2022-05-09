Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

09.05.2022 17:13

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında merada otlayan küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü.

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında merada otlayan küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. 53 küçükbaş hayvan öldü.

Hazro ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında merada otlayan Cemal Akçıl'a ait küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. 46'sı yetişkin, 7'si yavru 53 hayvan öldü. Olayın ardından İlçe Kaymakamı Salih Sak, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle yıldırımın düştüğü alana giderek incelemede bulundu. Ekipler, Akçıl'ın zararının karşılanması için tespit yaptı.

Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... MERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜMERADA OTLAYAN SÜRÜNÜN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ; 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika
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