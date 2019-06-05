Meradaki 4 asırlık çınar ağacını yakmak istediler
1 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde 4 asırlık çınar ağacındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:43 Kaynak: AA
'nin Çal
ilçesinde 4 asırlık çınar ağacındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dağmarmara Mahallesi Gömüle mevkisinde sürüsünü otlatan bir çoban, çınar ağacının yandığını görerek durumu mahalle muhtarı Yılmaz Kayılan'a haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Mera alanında 4 asırdır ayakta olan çınar ağıcının, yanına konulan odun parçalarının ateşe verilmek suretiyle yakılmaya çalışıldığı öğrenildi.
Dağmarmara Mahallesi Muhtarı Kayılan, ağacı yakmak isteyenlerin bulunması için şikayetçi olacaklarını bildirdi.
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