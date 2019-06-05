Son Dakika Haberleri: Meradaki 4 asırlık çınar ağacını yakmak istediler
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Meradaki 4 asırlık çınar ağacını yakmak istediler

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde 4 asırlık çınar ağacındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Meradaki 4 asırlık çınar ağacını yakmak istediler, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde 4 asırlık çınar ağacındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dağmarmara Mahallesi Gömüle mevkisinde sürüsünü otlatan bir çoban, çınar ağacının yandığını görerek durumu mahalle muhtarı Yılmaz Kayılan'a haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Mera alanında 4 asırdır ayakta olan çınar ağıcının, yanına konulan odun parçalarının ateşe verilmek suretiyle yakılmaya çalışıldığı öğrenildi.
Dağmarmara Mahallesi Muhtarı Kayılan, ağacı yakmak isteyenlerin bulunması için şikayetçi olacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Çal, Denizli, İtfaiye, Güncel
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