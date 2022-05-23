Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor

23.05.2022 09:42

Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor Doğayla iç içe bulunan manda ve inekler görenleri adeta mest ediyor Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya: "Hayvanlar meradayken doğayla iç içe güzel bir görüntü oluşuyor"...

Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor

Doğayla iç içe bulunan manda ve inekler görenleri adeta mest ediyor

Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya:

"Hayvanlar meradayken doğayla iç içe güzel bir görüntü oluşuyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesi genelinde manda yetiştiriciliği önemli yer tutarken, her gün meralara bırakılan onlarca hayvan ise güzel görüntüler oluşturuyor.

İnönü'de yetiştirilen mandaların sütünden elde edilen yoğurt ve kaymaklar, Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor. Diğer büyükbaş hayvanlara oranla bakımının daha kolay olduğu belirtilen mandalar, her gün meralara çıkarılıyor. Günün yaklaşık 10 saatini merada geçiren mandalar, hem yeşilliklerde hem de su içerisinde vakit geçiriyor. İlçede bulunan yaklaşık 150 manda ve beraberindeki inekler, kırsal alanlarda güzel görüntüler oluşturuyor. Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan manzaralar ortaya çıkaran hayvan sürüsü, çevreden geçenleri de adeta mest ediyor. Kartpostallık karelerin oluştuğu anlar ise dron ile havadan kaydedildi.

"Manda bakımı, sığır bakımına göre daha kolaydır"

Mandaların bakım süreci hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, "Manda bakımı, sığır bakımına göre daha kolaydır. Hayvanlar 9 ay dışarıdan yer. Yaz döneminde sabah 8 buçukta çıkıyor, akşam 6'da geliyor. Genellikle meradan faydalanıyoruz. 150 tane mandamız var, inekler de var ama çoğu zaman vatandaşlar inekleri salmıyor. Manda eti, sığır etine oranla yüzde 40 daha az kolesterol içerir. Manda yoğurdunda B12 olduğu için kanser ve astım gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bunun az olması Eskişehir ve bizim için üzücü bir durum. Elimizden gelen gayreti gösteriyor ve belediyenin katkılarıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Hayvanlar meradayken doğayla iç içe güzel bir görüntü oluşuyor" dedi.

"Sütü daha değerlidir ve iyi para yapar"

Manda eti ve sütünün, diğer büyükbaş hayvanlara göre daha değerli olduğunu dile getiren Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Erhan Zeybek, "Hayvanlar meradan geldiği zaman fazla ilgi vermezsin. Sütü daha değerlidir ve iyi para yapar. İneğe göre eti de daha iyidir. Hayvancılıkla uğraşanlar mandayı da tercih etmeli. Mandamızın sütü çok değerli ve farklı illere de gönderiyoruz. Bunu daha çok yaymamız lazım" ifadelerini kullandı.

Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor

YORUMLAR
500
Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü
Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Afrika, İnönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Maymun çiçeği hastalığında en büyük risk grubu kim? Uzmanlardan "çoklu cinsel hayat" uyarısı
09:38 Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları
09:28 Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?
09:13 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü
09:06 Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor
08:56 Pencereye çağırıp yüzüne ateş ettiler
08:54 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız
08:48 Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı
08:43 Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 09:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement