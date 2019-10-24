Son Dakika Haberleri: Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı
Son Dakika Genel Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı

Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı

1 saat önce

Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktıÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim Çanakkale'de merak konusu oldu.

Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim Çanakkale'de merak konusu oldu. 3 saatte Saroz Körfezi'ne getirilen cismin atışlarda kullanılan hedef tahtası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim merak konusu olmuştu. Çok yavaş seyir yapan römorkörün çektiği cismin Saroz Körfezi'nde askeri gemilerin atışlarında kullanılan hedef tahtası olduğu anlaşıldı. Askeri römorkör Saroz Körfezi'ne yaklaşık 3 saatte ulaştı.

Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
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