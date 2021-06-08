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Merak Edilen Sorular "Engelsiz Söyleşiler"De Yanıt Buluyor - Son Dakika

Merak Edilen Sorular "Engelsiz Söyleşiler"De Yanıt Buluyor

08.06.2021 16:22
Merak Edilen Sorular

PAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, düzenlediği "Engelsiz Söyleşiler" isimli çevrimiçi söyleşilerde, alanlarında uzman akademisyenler ile disleksi, engellilerin istihdamı, özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim uygulamaları konularını masaya yatırıyor.

PAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, düzenlediği "Engelsiz Söyleşiler" isimli çevrimiçi söyleşilerde, alanlarında uzman akademisyenler ile disleksi, engellilerin istihdamı, özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim uygulamaları konularını masaya yatırıyor. Çevrimiçi söyleşilerin ilk konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aydemir, "Disleksi Nedir, Ailelere Yönelik Öneriler" isimli bir sunum yaparken, aynı zamanda özgül öğrenme güçlüğü olarak da bilinen disleksiye ilişkin katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Konuşmasında ilk olarak özel gereksinimli çocukların sayısının günümüzde git gide arttığını ve bu çocukları da toplum hayatının bir parçası olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aydemir, toplumda farkındalığı arttırmak ve bu çocukların toplumda bağımsız yaşamasını kolaylaştırmak konularına öncülük etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrenmenin sadece bilginin edinilmesi değil, aynı zamanda bireyin davranışında meydana gelen kalıcı değişiklikler olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Aydemir, öğrenme sürecini özetledi. Öğrenme güçlüğünün altında yatan sebebinin zeka düzeyi olmadığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aydemir, öğrenme güçlüğünün büyük bir çoğunlukla ilkokula başlandıktan sonra fark edildiğini söyledi. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların aileleri ile yapılan görüşmelerde; erken çocukluk döneminde konuşmaya geç başlama, konuşurken az sözcük kullanma, kavramları doğru kullanamama gibi çeşitli dönütler aldıklarını dile getirerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Ayrıca Disleksili öğrenciler için okulda, "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı" hazırlanmasının ve öğrencilerin destek eğitim odalarından yararlandırılmalarının öneminden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aydemir, ailelerin bu süreci takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

"Engelsiz Söyleşiler" 14 Haziran 2021 tarihinde Saat: 20. 00'da Dr. Öğr. Üyesi Özgül Aldemir Fırat'in konuşmacı olacağı söyleşi ile devam edecek. Dr. Öğr. Üyesi Fırat, Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Gömülü Öğretim Uygulaması konusuna değinecek. 22 Haziran 2021 tarihinde Saat 20. 00'da gerçekleştirilecek söyleşilerin üçüncüsünde ise konuk Prof. Dr. Oğuz Karadeniz olurken, Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Güvenlik konularında merak edilenleri yanıtlayacak. Engelsiz Söyleşilerin dördüncü ve son etkinliği 1 Temmuz 2021 tarihinde Saat: 20. 00'da yayınlanacak. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Tıkıroğlu'nun konuşmacı olacağı söyleşide "Otizmde Akranlarla Sosyal Etkileşim" konusu ele alınacak.

Çevrimiçi platformlardan yayınlanacak söyleşileri http://pau. edu. tr/engelliogrencibirimi adresinden ya da @engelsizpau instagram hesabından gerekli bağlantıya tıklayarak takip edebilirsiniz.

Merak Edilen Sorular Engelsiz Söyleşiler De Yanıt Buluyor

Tamer Aydemir, disleksi, Haziran, Engelli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Merak Edilen Sorular 'Engelsiz Söyleşiler'De Yanıt Buluyor - Son Dakika


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