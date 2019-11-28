Merak edip araştırdı, hayvanları için topraksız buğdaydan çim üretmeye başladı

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan çiftçi merakından dolayı büyükbaş hayvanları için topraksız buğdaydan çim üretti.



İlçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesinde yaşayan Bilge Toprak (44) belediyeden emekli olduktan sonra kendisini oyalayacak uğraş alanları aramaya başladı. İnternette yaptığı araştırmada buğdaydan üretilen topraksız çim 44 yaşındaki Bilgehan Toprak'ın dikkatini çekti. Büyükbaş hayvanları da bulunan Toprak, merakından dolayı 1 yıl önce topraksız çim üretimini geliştirmek için tavalarda ve saçlarda deneme çalışmalarına başladı. Toprak, deneme yanılma yoluyla geliştirmeye çalıştığı sistemde en iyi verimi köpüklü kutulardan aldı. Evin alt tarafındaki ardiyesini 2-3 metrekarelik bölümü ışık girmeyecek oda haline getiren Toprak, ısıyı belirlemek için koyduğu dijital termometreyi 18 dereceye ayarlarken, odada köpük kutularına üzerine serdiği 600 gramlık buğdaydan net olarak 5 kilo ürün verimi alabiliyor.



İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirine açıklamalarda bulunan Bilgehan Toprak, topraksız buğdaydan çim üretimi hakkında bilgi vererek, "Haşlama şeklinde 2-3 sefer buğdayın posasunu ayırmak şartıyla yıkıyoruz. Hava şartlarına göre değişebiliyor. Yaz aylarından daha fazla çabuk kabarıp patlama yapıyor buğday. Kış ayında ise geç patlama yapıyor. Takriben 15 gün de yetişiyor ama kış ayında 20 günü buluyor" dedi.



"4.5-5 kilo arasında net verim alabiliyoruz."



Topraksız buğdaydan çim üretimine internette yaptığı araştırma sonucu karar verdiğini ifade eden Toprak, "İnternette gezinirken denk geldi. 'Bizde yapabilir miyiz?' dedik. Biraz daha detayına girdik. Hayvanlarımız vardı, onlara vermek için. 1 kilodan 10 kilo arasında ürün verebileceğini söylemişlerdi. Bende ona istinaden biraz daha araştırdım. 7 kiloya kadar vurabildik yem kilosunu. Benim yapmış olduğum köpüklerde 600 gram seriyoruz. 4.5-5 kilo arasında net verim alabiliyoruz. İki gün suda bekletiyoruz, iki gün de haşlama yaparak geceleme odalarında bekletiyoruz. Takriben 4 veya 5. gün alıyoruz. Onuncu günde hayvanlara veriyoruz" diye konuştu.



Bir araştırmacı olarak merakı olduğunu belirten Toprak, topraksız çim üretiminde herhangi bir hedefinin olmadığını kaydederek "Hedefim yok ama bütün çiftçi arkadaşlarıma da tavuk yemi, kaz yemi, keçi yemi olarak verebilirler. Bende büyükbaş hayvanlar olduğu için hayvanlarıma verebiliyorum. Bütün hayvanlar yiyebilir." ifadelerini kullandı.



"Kendimde denemeyi düşünüyorum"



İnternette yaptığı araştırmada topraksız buğdaydan üretilen çimin insan sağlığına faydalı olduğunu öğrendiğini de dile getiren Toprak, şunları söyledi: "Kanser önleyici olduğunu öğrendik. Yeşil çimi bir bardaklık paso olarak kaynatılarak çay şeklinde demlenerek içiliyormuş. Ayrıca çimi de salatalara katılarak yeniliyormuş. Şuana kadar hiç denemedim. Kendimde denemeyi düşünüyorum. Elimizde olan bir şey yani. Demleyerek, kaynatarak içmeyi düşünüyorum. İnsana faydalı olduğunu öğrendik internetten. Bizde araştırarak bilgi sahibi oluyoruz." - KARABÜK