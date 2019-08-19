Son Dakika Haberleri: "Merak etme başkanım, sistem oturacak"
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"Merak etme başkanım, sistem oturacak"

16 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta 3-0'lık Sivasspor mağlubiyeti camiada morallerin bozulmasına yol açarken, bu sonuca en çok üzülenlerden biri şüphesiz kulüp başkanı Fikret Orman'dı.

BEŞİKTAŞ'ta 3-0'lık Sivasspor mağlubiyeti camiada morallerin bozulmasına yol açarken, bu sonuca en çok üzülenlerden biri şüphesiz kulüp başkanı Fikret Orman'dı.

Karşılaşmayı 4 Eylül Stadı'nda locada takip eden Orman, İstanbul dönüşünde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek maç hakkında rapor istedi.

Orman, Sivas'ta yenilgiden çok oynanan kötü futbola üzüldüğünü ifade etti. Futbolcuların alacaklarının da kalmadığını hatırlatan Orman, Avcı'ya "Aldığımız yenilgi gerçekten çok üzücü. Sorun nedir?" diye sordu. Avcı ise, "Topa daha çok sahip olmamız gerekirdi. İkinci golden sonra oyundan koptuk. Herkesin dosyası var. Kim nerede hata yaptı, oturup konuşacağız ve sorunları çözeceğiz. Merak etmeyin başkanım, sistem oturacak" yanıtını verdi.
Fikret Orman, Sivasspor, Eylül, Sivas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:34 
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