Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi

15.11.2020 20:59
Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi -İtfaiye merak konusu olan köpeğin baktığı mazgalları kamerayla aradı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürekli mazgalları izleyen ve merak konusu olan köpek itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi.

Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi

- İtfaiye merak konusu olan köpeğin baktığı mazgalları kamerayla aradı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürekli mazgalları izleyen ve merak konusu olan köpek itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi. Mazgalları kaldırarak özel kamerayla kanalizasyonları inceleyen itfaiye ekipleri olağan dışı bir durumla karşılaşmadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde her gün binlerce vatandaşın geçtiği Fethiye Caddesi'nde sürekli olarak mazgalları izleyen bir köpek kentte merak konusu oldu. Günün belli saatlerinde geldiği caddede gözünü ayırmadan mazgalları izleyen köpek, caddeden geçen vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Vatandaşların merakı itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri, caddeye gelerek köpeğin sürekli olarak baktığı mazgalları tek tek kaldırdı.

İtfaiye ekipleri mazgalların altındaki su kanalını özel kamerayla tek tek inceledi. İtfaiye ekiplerini gören vatandaşlar ise cep telefonu ile o anları görüntülemeye çalıştı. Bu sırada merak konusu olan köpek de mazgalların başında beklemeye devam etti. Ekipler tarafından kameralarla yapılan kontrollerde olağan dışı bir durumla karşılaşılmadı.

Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi
Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi
Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi
Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi
Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi
Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi
Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi
Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi - Son Dakika


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