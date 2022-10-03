Merak uğruna elektrikli aracıyla İsviçre'den yola çıktı Türkiye'de 81 ili geziyor

ERZURUM Elektrikli araçla Türkiye'nin gezilip gezilemeyeceğini merak ederek Türkiye'ye gelen Halide Studer, gezdiği 40'ncı il olarak Erzurum'a geldi. Erzurum'da yaşayan elektrikli araç uzmanı Muhammet Durmuş'un davetiyle gelen Studer İsviçre'de yaşayan arkadaşlarına elektrikli araçla Türkiye'nin gezilebildiğini kanıtlamak istiyor.

İsviçre'de yaşayan Halide Studer, Türkiye'nin elektrikli araçla gezilip gezilemeyeceğini merak ettiği için aracıyla Türkiye'yi gezme kararı aldı. Daha sonra Erzurum'da yaşayan Elektrikli araç Uzmanı Muhammet Durmuş'un daveti üzerine kendi elektrikli aracı ile Türkiye'ye geldi. Edirne'den başlayarak ülkeyi gezmeye başlayan Studer 40'ncı gezeceği il olarak Erzurum'a geldi. Studer daha önce 76 ülke gezdiğini belirtirken Türkiye kadar güzel bir yer görmediğini ifade etti. Öte yandan İsviçre'deki arkadaşlarına Türkiye'nin elektrikli araçla gezilebildiğini de kanıtlamak isteyen Halide Studer, ülkenin tüm illerinde elektrikli aracını şarj edebildiğini söyledi.

"Türkiye'nin her yerini elektrikli araçla gezmek mümkün"

Türkiye'nin elektrikli araçla gezilebileceğini İsviçreli arkadaşlarına kanıtlamak için Türkiye'yi elektrikli aracıyla gezmeye başladığını belirten Halide Studer, "Buraya İsviçre'den geldim. İsviçre'de yaşıyorum ve şuanda Türkiye'de tatildeyim. Gezmeyi çok seviyorum ve 76 ülke gezdim. Şuanda buraya geldiğim elektrikli aracımla da 18 ülke gezdim. Türkiye'yi gezmem için oğlum beni yönlendirdi. Birde kendi memleketin olan Türkiye'yi gez dediler. Bununla beraber merak ettiğim içinde bu geziye çıkma kararı aldım. Bir elektrikli araçla Türkiye gezilebilir mi diye merak ettim. Hem kendi merakımdan hem de İsviçre'de elektrikli araç kullanan arkadaşlarıma gezilebileceğini kanıtlamak için geziye çıktım. İsviçre'den çok takipçim olduğu için her gün görsünler diye sosyal medya hesabımdan da paylaşım yapıyorum. Hem Türkiye'nin çok güzel olduğunu hem de Türkiye'de elektrikli aracın şarj edilebildiğini göstermek Türkiye'de bunu yapmak mümkün" dedi.

"Erzurum'da Türkiye'de gezdiğim 40'ncı il oldu"

Türkiye'nin her yerini gezeceğini ve şuanda gezdiği 40'ncı il olarak Erzurum'da olduğunu söyleyen Studer, "Uygulamalar var ve bu uygulamaların yönlendirmesi ile çok kolay bir şekilde şarj noktalarını bulabiliyorum. Aracın menzili 560 kilometre ama hava şartlarına göre değişiyor. En kötü ihtimal ile 450 kilometre sorunsuz şekilde gidebiliyorum. Erzurum Türkiye'de gezdiğim 40'ncı il oldu. Gezimde baya ilerledim yarısı bitti yarısı kaldı diyebilirim. Türkiye'nin her yerini gezmek benim için çok önemli hiçbir yeri atlamadan her yeri gezeceğim. Türkiye gezimde çok güzel şeyler yaşadım ama benim dikkatimi çeken 15-25 yaş grubu arası gençler oldu. Burada gençler çok bilgili ve bilinçliler. Her şeyi merak ediyorlar. Bende onları aracımla tur attırarak gezdiriyorum. Erzurum'u sıcak buldum aynı şekilde insanları da çok sıcak. Gerçekten doğu insanı çok sıcakkanlı ve her durumda yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

"76 ülke gezdim Türkiye kadar güzel ülke görmedim"

Muhammet Durmuş'un daveti üzerine buraya geldiğini de ifade eden Studer, "Burada Muhammet diye bir arkadaşım var bana çok yardımcı oldu. Cağ kebabı yedim ve çok beğendim. Yarın Bayburt, Gümüşhane'yi gezeceğim. Daha sonra Erzincan'a gideceğim. 76 ülke gezdim ve gerçekten Türkiye kadar güzel bir ülke daha görmedim. Muhammet bana gezdiğim bölgelerde çok yardımcı oldu. Zaten buraya onun daveti ile geldim" şeklinde konuştu.

"Önemli olan Doğu Anadolu'nun elektrikli araçla gezilebildiğini görmek"

Türkiye'nin ve Doğu Anadolu'nun elektrikli araçla yurtdışından gelinerek gezilebileceğini kaydeden Elektrikli araç uzmanı Muhammet Durmuş, "Doğu Anadolu bölgesini elektrikli araçla gezen ilk kişi benim. Halide hanımı da sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Elektrikli araç ile gezdiği yerleri görüyordum. Onu Türkiye'ye davet ettim. Gezisinde ona öncülük etmek istedim ve oda bizi kırmadı buraya Erzurum'a kadar geldi. Türkiye'nin batısında elektrikli araçla hiçbir sorun yaşanmadığı biliniyor. Önemli olan Doğu Anadolu'da elektrikli araçla gezilebildiğini görmek ve farkındalık oluşturmak benim amacımdı. Halide Hanım elektrikli araçlar üzerinde çok bilgili bir insan zaten kendisi de elektrikli araç sürüş eğitmeni olarak tecrübeye sahip durumda. Bu benim hayalimdi yurtdışından elektrikli araçla Erzurum'a getirip Erzurum'u ona tanıtmaktı" açıklamalarında bulundu.