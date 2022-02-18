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Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yapmasını sağladı - Son Dakika

Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yapmasını sağladı

18.02.2022 10:14

Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yapmasını sağladıMALATYA Malatya'da yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın teknolojiye olan özel merakı, sudan elektrik üreten cihaz yaptırdı.

Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yapmasını sağladı

MALATYA Malatya'da yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın teknolojiye olan özel merakı, sudan elektrik üreten cihaz yaptırdı. Cihaz için patent başvurusunda bulunan Yılmaz, kurumdan gelecek güzel haberi bekliyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Yılmaz, küçük yaşlardan beri teknolojiye olan merakı ile yıllar önce gerçekleştirmeyi düşündüğü elektrik üretimi için kolları sıvadı.

Su ile elektrik üretmek için kendi tasarladığı icadını 3 yıl gibi bir süre zarfında hayata geçiren Yılmaz, tasarladığı cihaz için patent başvurusunda bulundu. Teknolojiye küçüklüğünden beri merakının bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu tür şeylere merakım var. Daha öncede akarsularda elektrik üretim denemelerini yapmıştım. Akarsularda elektrik üretiminin kesin çözüm olmadığını düşündüm. Herkesin işine yarayabilecek her yerde olabilecek bir sistem düşündüm. Bu aklıma geldi ve bu cihazı tasarladım" dedi.

İcadını denediğini ve çalıştığını ifade eden Yılmaz, "Bu icadımı tamamen kendi kafamda tasarlayarak yaptım. Yapımı 3 yıl sürdü ve maliyeti ise metal fiyatına göre değişiyor. Kapasitesi büyüdükçe elektrik de o oranda büyük olacak." diye konuştu.

Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yapmasını sağladı
Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yapmasını sağladı
Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yapmasını sağladı

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Mehmet Yılmaz, Malatya, Patent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yapmasını sağladı - Son Dakika


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