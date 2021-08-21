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Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı

21.08.2021 11:48

Yıllar önce ekranlarda yayınlanan ancak günümüzde hala konuşulmaya devam eden Ezel dizisinin efsane karakteri Ramiz Dayı'nın hayatı film oldu. Başrolünü Ufuk Bayraktar'ın canlandırdığı 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminden merak beklenen 2. fragman da geldi.

Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ezel dizisinin efsanevi karakteri Ramiz Karaeski karakterinin gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar, beyaz perde de sevenleriyle buluşacak.

ÜNLÜ İSİMLER AYNI FİLMDE

Filmin oyuncu kadrosunda; Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket, Timur Ölkebaş, Ümit Çırak, Murat Akkoyunlu, Recep Çavdar, Banu Fotocan, Kadir Toprak Karaman ve Efe Cevahir Bayraktar yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar otururken, senaryoyu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı.

FRAGMAN VE AFİŞ GELDİ

19 Kasım'da vizyona girecek olan dram ve aksiyon türlerinden oluşan filmin süresi ise 125 dakika. Filmden 2. fragmanın yanı sıra afiş de geldi.

Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan kahramanımızın, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi onu çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderirler. Bu geliş ile kahramanımızın, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve dillere destan olacak zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır.

Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı

Ramiz Karaeski, Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı - Son Dakika Magazin


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