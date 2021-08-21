Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı

Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ezel dizisinin efsanevi karakteri Ramiz Karaeski karakterinin gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar, beyaz perde de sevenleriyle buluşacak.

ÜNLÜ İSİMLER AYNI FİLMDE

Filmin oyuncu kadrosunda; Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket, Timur Ölkebaş, Ümit Çırak, Murat Akkoyunlu, Recep Çavdar, Banu Fotocan, Kadir Toprak Karaman ve Efe Cevahir Bayraktar yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar otururken, senaryoyu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı.

FRAGMAN VE AFİŞ GELDİ

19 Kasım'da vizyona girecek olan dram ve aksiyon türlerinden oluşan filmin süresi ise 125 dakika. Filmden 2. fragmanın yanı sıra afiş de geldi.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan kahramanımızın, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi onu çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderirler. Bu geliş ile kahramanımızın, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve dillere destan olacak zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır.