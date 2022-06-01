Merakla beklenen Game Pass haziran oyunları açıklandı - Son Dakika
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Merakla beklenen Game Pass haziran oyunları açıklandı

01.06.2022 12:38
Merakla beklenen Game Pass haziran oyunları açıklandı

PC ve Xbox oyuncularının yüzlerce kaliteli oyuna erişmesini sağlayan Game Pass, haziran oyunları ile kalitesini bir oktav yükseltiyor.

Game Pass, ülkemizdeki oyun kültürü için büyük bir öneme sahip. Aylık düşük bir fiyatla yüzlerce oyuna erişim veren sistem, bugüne kadar bizi büyük yapımlarla tanıştırdı. Bu geniş oyun kütüphanesine her ay bazı oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Sistemin uygun fiyatlılığının sürmesi için gerekli olan bu düzenden dolayı aboneler, kütüphaneye eklenen oyunları takip etme ihtiyacı duyuyor.

2022 yılının Haziran ayı için duyurulan yeni listede bazı oyunlar kaldırıldı ve yerine çoğu aboneyi sevindirecek oyunlar eklendi.

179 TL değerindeki God of War ücretsiz oluyor!

Game Pass Haziran 2022 oyunları

Serviste pek çok AAA oyun yer alsa da bunları oynamış olan ya da oynamak istemeyen aboneler, sürekli yeni oyunları gözlüyor. Xbox, haziran ayında servise Assasin's Creed Origins ve yanında 5 oyunu daha abonelerine sunacak.

Merakla beklenen Game Pass haziran oyunları açıklandı

Eklenecek tüm oyunların listesi şu şekilde:

For Honor: Marching Fire Edition (Bulut, Konsol ve PC)

Ninja Gaiden: Master Collection (Konsol ve PC)

Assassin's Creed Origins (Bulut, Konsol ve PC)

Chorus (Bulut, Konsol ve PC)

Disc Room (Bulut, Konsol ve PC)

Spacelines from the Far Out (Konsol ve PC)

15 Haziran itibariyle kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde:

Darkest Dungeon (Bulut, Konsol ve PC)

Dungeons & Dragons: Dark Allience (Bulut, Konsol ve PC)

GreedFall (Bulut, Konsol ve PC)

Limbo (Bulut, Konsol ve PC)

Worms Rumble (Bulut, Konsol ve PC)

Merakla beklenen Game Pass haziran oyunları açıklandı

Haziran ayı, Game Pass'i bekleyen büyük bir rekabetin başlangıcı olacak. PlayStation Plus'ın yenilenerek Game Pass'e benzer bir hal alacak olması, rekabeti epey kızıştıracak. Game Pass, bugüne kadar PlayStation'ın karşısında Xbox'ın tercih edilme nedeniydi. Eğer PlayStation Plus iyi bir rakip olmayı başarırsa sadece abonelik satışları değil, konsol satışları da büyük oranda değişebilir.

Sizler eklenen oyunları nasıl buldunuz?

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Kaynak: Shiftdelete

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