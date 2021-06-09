Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran ve 2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun dizisi, 7 yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yeniden ekranlara dönüyor. Leyla karakteri haricinde tüm ekibin tam kadro olarak çekimlere başladığı dizide, Leyla karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu.

LEYLA KARAKTERİNİ DENİZ IŞIN CANLANDIRACAK

Buna göre Masumiyet dizisiyle yıldızlaşan Deniz Işın'ın, yeniden çekimlerine başlanacak dizide Leyla karakterini canlandıracağı öğrenildi. İlk sezonda Ezgi Asaroğlu, Leyla İle Mecnun dizisinde Leyla olarak yer aldı. Fakat daha sonra diziden rol arkadaşı Ushan Çakır'ın kendisini dövdüğünü iddia ederek diziden ayrıldı. Senaristte başarılı bir ölüm senaryosu yazdı. Mecnun ise ömrünün geri kalanında gerçek Leyla'sını arayarak geçirdi.

ACUN ILICALI ÖZELLİKLE SEÇTİ

Yeni bölümlerde Leyla karakterine de yer verilecek olması, dizinin hayranlarını şimdiden sevindirdi. Son yaşanan gelişmelere göre Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonundaki Leyla resmen ortaya çıktı. Final yapan Masumiyet dizisinin beğenilen isimlerinden biri olan Işın'ı Acun Ilıcalı adeta çekip koparttı.

PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR

Beklenilmeyen bir ismin Leyla olarak ekranlara gelecek olması Deniz Işın'ın hayranlarını sevindirirken, Leyla ile Mecnun dizisinin hayranları da heyecanlandırdı. Gerçek hayatta da çok sempatik ve eğlenceli bir kişiliği olduğu belirtilen Deniz Işın'ın sete enerji vereceği de konuşulan detaylar arasında.

ONUR ÜNLÜ'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Diğer yandan ünlü yönetmen Onur Ünlü de Deniz Işın'la fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ünlü, paylaştığı fotoğrafın üstüne "Aaa bak yeni Leyla" notunu düştü. Yönetmen Onur Ünlü, setten bir fotoğraf daha paylaştı. Dizi ekibinin yer aldığı fotoğraftakilerin neşesi de gözlerden kaçmadı. Leyla ile Mecnun'un yeni bölümü, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.