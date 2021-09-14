Merakla beklenen Limit dizinin set kareleri yayınlandı
14.09.2021 10:49
Tolgahan Sayışman'a ait Han Medya'nın yapımını gerçekleştirdiği, Türk televizyonlarında ilk olma özelliği taşıyan Japon manga uyarlaması 2 sezonluk "Limit" mini dizisi, lise öğrencisi bir gurubun geçirdiği otobüs kazası sonrası 5 kızın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
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14.09.2021 11:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Merakla beklenen Limit dizinin set kareleri yayınlandı - Son Dakika