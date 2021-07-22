Merakla beklenen projeden ilk fotoğraflar geldi! Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin setinden fotoğraf paylaştı

Cem Yılmaz, üzerinde uzun süre çalıştığı ve Netflix'de yayınlanacak olan yeni dizisi Erşan Kuneri'nin setinden ilk fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Cem Yılmaz'ın da yer aldığı karelerde, oyuncuların keyifli halleri dikkat çekti Dizinin izleyiciler tarafından beklenen ilk bölümleri 2022'de yayınlanacak.

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