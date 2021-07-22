Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri sürüyor.
Cem Yılmaz ise sosyal medya hesabından merakla beklenen diziden kareler paylaştı. Dizide başroller arasında yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola da setten bir kareyi "Erşan Kuneri ve melekleri" notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekran macerasını noktalayan Çukur dizisinde Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili de farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak. 8 bölümden oluşan Erşan Kuneri, 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.
Son Dakika › Magazin › Merakla beklenen projeden ilk fotoğraflar geldi! Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin setinden fotoğraf paylaştı - Son Dakika Magazin