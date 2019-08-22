Son Dakika Haberleri: Merakla beklenen Rom(RomAn) filmin fragmanı yayınlandı!
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Merakla beklenen Rom(RomAn) filmin fragmanı yayınlandı!

47 dakika önce

Hayatta istediklerini bulamayan, gelecekten beklentisi olmayan iki insanın müzik tutkuları ile birlikte yaşadıkları duygusal serüvenin anlatıldığı filmin başrollerinde Ayçe Abana ve Anıl Çağlar Tel yer alıyor.

Merakla beklenen Rom(RomAn) filmin fragmanı yayınlandı!, System.String[]

Roman kültürünü farklı bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktarıldığı "Rom (RomAn)" filminin ilk fragmanı yayınlandı. Senaristliğini ve yönetmenliğini Oğuzhan Yıldız'ın üstlendiği filmin başrollerinde Ayçe Abana ve Anıl Çağlar Tel yer alıyor.Oğuzhan Yıldız'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, Roman kültürünün renkli dünyası farklı bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktardığı "Rom(RomAn)" filminin ilk fragmanı yayımlandı.

Altı yaşından itibaren yetimhanede büyümüş bir Roman genci olan 21 yaşındaki Ali (ROM) ve eskiden ünlü bir virtüoz olan daha sonra oğlunun ölümü sonucu yaşam enerjisini kaybeden Leyla'nın hikayesinde, Oktay Oy, Tuncay Gençkalan, Aslı Bankoğlu, Mete Yağcı, Ersin Olgaç, Nilgün Kasapoğlu, Levent Aykul, Çetin Yeltekin, Alper Atak, Enes Külahçı, Nurhak Mine Söz, Adnan Mehmet Ali Aslangibi isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise aynı zamanda senaryoya imzasını atan Oğuzhan Yıldızyer alıyor. Film önce festivallerde sonra vizyonda gösterime girecek. Klasik müzik ve roman müziğini aynı çatıda buluşturan filmin müziklerini Türkiye'nin önemli film müziği bestecilerinden Yıldıray Gürgen yaparken, görüntü yönetmenliğini Cengiz Uzun ve Tarkan Ünlü üstlendi. YEF Media adına Mehmet Uzer ve Oğuzhan Yıldız filmin yapımcılığını üstleniyor.

Ayçe Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:09 Kaynak: Bültenler
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