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Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi - Son Dakika

Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi

22.09.2021 07:19
Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi, System.String[]

Yayın tarihi merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yeni sezon yayın tarihi değiştirildi. Bu hafta yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan dizisinin yayın tarihi bir hafta ertelendi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Berkay Ateş'in de dahil olduğu dizinin yayın tarihi ertelendi.

YENİ BÖLÜMÜ HAFTAYA YAYINLANACAK

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü bu çarşamba yayınlanacaktı. Ancak, kanalın yayın akışında yaptığı değişiklik ile dizinin 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezona başlayacağı açıklandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz'in büyük bir merakla beklenen yeni sezondan 32. bölüm fragmanı da yayınlandı. Asya'nın da içinde olduğu aracıyla uçurumdan yuvarlanan Derin, yaşamına tekerlekli sandalye ile devam ediyor. Asya ise Tekirdağ'dan İstanbul'a taşınıyor.

Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi değişti
Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi - Son Dakika
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