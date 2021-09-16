Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yapmıştı. 22 Eylül'de 32. bölümüyle ekrana dönmeye hazırlanan Sadakatsiz'in fragmanı da izleyicileri heyecanlandırdı.

DERİN'İN SON HALİ SEVENLERİNİ KORKUTTU

Final sahnesine Derin ve Asya'nın arabayla uçurumdan düştüğü anlar damga vurmuştu. İkilinin ölüp ölmediği soruları yeni sezonun ilk bölümüyle ortaya çıktı. Asya sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederken Derin'in tekerlekli sandalyede olması dikkat çekti. Öte yandan Volkan'ın Asya'dan "Eşim" diye bahsetmesi de akılları karıştırdı.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Asya, Derin'in evine giderek; onunla konuşmak istediğini ve onu bir yere götüreceğini söyledi. Derin, annesinin ikazına rağmen Asya ile gitti. Bunu Gönül Hanım'dan duyan Volkan ise Derin'e; Asya'yı rahat bırakmasını tembih etti. Asya, Derin'e annesini örnek göstererek Zeynep'in kendisi gibi olmasını istemediğini söyledi. Bunları dinlemeyen Derin, onun yardım teklifini kabul etmedi. Sonrasında eğer onunla istediği yere gelirse yardımını kabul edeceğine söz verdi.

Arabanın anahtarını alan Derin, Sapanca'ya Volkan'la ilk tanıştıkları yere gideceklerini söyledi. Derin'in hareketlerinden rahatsız olan Asya inmek istediğini söylese de başarılı olamadı. O sırada Volkan'la konuşan Asya, polise haber vermesini istedi. Buna sinirlenen Derin ise Asya'nın telefonunu camdan attı.

Derin ile Asya, Derin'in arabanın kontrolünü kaybetmesiyle uçurumun kenarında kaldı. Ümitsizliği kapılan ve uçurumdan düşmemek için hareket bile etmeyen ikiliyi Volkan buldu. Ancak o sırada Derin ve Asya'nın içinde olduğu araç uçurumdan düştü.