Merakla Beklenen Yılın Aşk Filmi

Başrollerinde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in yer aldığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın kaleme aldığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğindeki 'Bir Aşk İki Hayat',15 Şubat tarihinde beyazperdede…

Filmin vizyon tarihi müjdesi, Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in yer aldığı dikkat çekici afişle duyuruldu. Pek çok sevilen dizide rol alan iki oyuncunun sadece Türkiye'deki değil, dünyanın birçok ülkesindeki takipçileri de filmi heyecanla bekliyor. 'Bir Aşk İki Hayat'ın, Akyürek ve Korel'in iki farklı haliyle gördüğümüz afişi ve Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun seslendirdiği 'Dinle Beni Bi' şarkısının eşlik ettiği özel video klibi sinemaseverlerin, hayatın içinden tercihlerle şekillenen güçlü bir aşk filmiyle karşılaşacaklarının sinyallerini veriyor.

Çekimlerin çoğu Kadıköy-Moda'da geçen ve yaklaşık 4 haftalık sürede tamamlanan filmde Engin Akyürek yönetmen Umut, Bergüzar Korel ise mimar Deniz karakteriyle seyircinin karşısında olacak. Umut'un günlük yaşam akışı içinde verdiği bir karar; o gece kaderini belirleyecek. Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atarken, bu adımların biri karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ile onu fırtınalı günlere sürükleyecek. Hayatın, aldığımız küçük kararların toplamı olduğunu gözler önüne serecek, 'Bir Aşk İki Hayat'ta Akyürek ve Korel'e İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl gibi önemli isimler eşlik ediyor.