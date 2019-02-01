Son Dakika Haberleri: Merakla Beklenen Yılın Aşk Filmi

Merakla Beklenen Yılın Aşk Filmi

48 dakika önce

Geçtiğimiz yaz aylarında çekimleri tamamlanan ve vizyon tarihi merakla beklenen yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat'ın vizyon tarihi açıklandı.

Merakla Beklenen Yılın Aşk Filmi, System.String[]

Başrollerinde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in yer aldığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın kaleme aldığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğindeki 'Bir Aşk İki Hayat',15 Şubat tarihinde beyazperdede…

Filmin vizyon tarihi müjdesi, Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in yer aldığı dikkat çekici afişle duyuruldu. Pek çok sevilen dizide rol alan iki oyuncunun sadece Türkiye'deki değil, dünyanın birçok ülkesindeki takipçileri de filmi heyecanla bekliyor. 'Bir Aşk İki Hayat'ın, Akyürek ve Korel'in iki farklı haliyle gördüğümüz afişi ve Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun seslendirdiği 'Dinle Beni Bi' şarkısının eşlik ettiği özel video klibi sinemaseverlerin, hayatın içinden tercihlerle şekillenen güçlü bir aşk filmiyle karşılaşacaklarının sinyallerini veriyor.

Çekimlerin çoğu Kadıköy-Moda'da geçen ve yaklaşık 4 haftalık sürede tamamlanan filmde Engin Akyürek yönetmen Umut, Bergüzar Korel ise mimar Deniz karakteriyle seyircinin karşısında olacak. Umut'un günlük yaşam akışı içinde verdiği bir karar; o gece kaderini belirleyecek. Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atarken, bu adımların biri karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ile onu fırtınalı günlere sürükleyecek. Hayatın, aldığımız küçük kararların toplamı olduğunu gözler önüne serecek, 'Bir Aşk İki Hayat'ta Akyürek ve Korel'e İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl gibi önemli isimler eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:06 Kaynak: Bültenler

Bergüzar Korel, Engin Akyürek, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Sinemasının Usta İsimleri, Yılmaz Erdoğan'ı Organize İşler Sazan Sarmalı Filminin Özel Gösteriminde Yalnız Bırakmadı Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Hediye Olarak Aldığı Evi Satılığa Çıkardığı Haberlerine Açıklık Getirdi ABD'li Kadın Komedyen Amy Schumer, Sahneye Üstsüz Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:54:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merakla Beklenen Yılın Aşk Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]