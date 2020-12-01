Yayınlanan tanıtımları ile izleyicilerden ve sosyal medya kullanıcılarından "Merakla bekliyoruz, gülmeye çok ihtiyacımız var" yorumu alan dizi, yıldız oyuncu kadrosu ile de çok konuşuluyor. Afişleri ile de büyük beğeni kazanan dizinin başrollerini

komedinin aranan isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, ve Melek Baykal paylaşıyor.

Oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir'in de yer aldığı İyi Aile Babası, annesi ve eşi arasında kalmış fedakar bir adamın, zorlu

arabuluculuk görevi üstlenmesini komik bir şekilde konu alıyor.