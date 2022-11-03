Merakla belenen EYT düzenlemesi hakkında işveren tarafından da açıklama yapıldı - Son Dakika
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Merakla belenen EYT düzenlemesi hakkında işveren tarafından da açıklama yapıldı

03.11.2022 14:10

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği EYT düzenlemesinde geri sayım devam ederken işveren tarafından da açıklama yapıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri sebebiyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ DETAYLI BİR ÇALIŞMAYLA ORTAYA KOYDUK"

TİSK'in, EYT'nin etkilerini somut bulgu ve verilerle inceleyen, beklentileri ve çözüm önerilerini ortaya koyan detaylı bir çalışması olduğunu belirten Akkol, düzenlemenin ideal bir yöntemle devreye alınmasının kamu, işçi ve işveren için kıymetli bir gelişme olacağına inandığını bildirdi.

"İDEAL BİR ÇÖZÜMÜN ÜRETİLECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"

Konunun nitelikli iş gücü kaybı ve işvereni etkileyecek başta kıdem tazminatı yükünü ve ek maliyetleri gözetecek uygun çözümlerle yönetilmesinin iş gücü piyasalarındaki dengeler açısından kritik olduğuna dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti; "EYT, uzun süredir çalışma hayatının gündeminde olan ve çalışma, arkadaşlarımızın çözümünü beklediği önemli bir konu. TİSK olarak, olası bir düzenlemenin hayata geçmesinin etkilerini somut bulgu, veri ve tespitlerle inceleyen, EYT'lilerin beklentilerini gözetirken diğer yandan çalışma hayatının olası bir düzenlemede nasıl etkileneceğini ortaya koyan derinlemesine bir çalışmamız var. Bu konuda birçok temasta bulunduk ve çalışmamızı Bakanlığımız ile de paylaştık. Tüm tarafların konudan beklentilerini karşılayacak, bir tarafın beklentilerini karşılarken diğer tarafa ciddi yükler getirmeyecek şekilde tasarlanmış ideal bir çözümün üretileceğine olan inancımız tam. Düzenlemenin ideal bir yöntemle devreye alınmasının kamu, işçi ve işveren için kıymetli bir gelişme olacağını düşünüyoruz. TİSK olarak, her zaman önceliğimiz ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın refahı oldu. Bu yaklaşımla EYT'li çalışma arkadaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasını önemsiyoruz. Uzun yıllardır bu düzenlemeyi bekleyen arkadaşlarımızın uygun koşullarda emekli maaşlarını almasını işverenlerimiz de destekleyecektir. Diğer yandan, uygulamanın işletmelerimizin küresel rekabetçiliğini etkileyecek birçok sonucu ve yıllara yayılabilecek çeşitli istenmeyen etkileri de olacak."

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol.

"DÜZENLEME TÜM FAKTÖRLERİ GÖZETECEK ŞEKİLDE HAYATA GEÇMELİ"

Başta kıdem tazminatı yüklerinin yönetilmesini önemli bulduklarını belirten Akkol, "Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir. Bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İŞ GÜCÜNÜN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI ÖNEMLİ"

Devletin her zaman olduğu gibi hem çalışanı hem işvereni gözeten destek ve teşvikleri en uygun şekilde uygulamaya alacağına inandıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti; "Önemsediğimiz bir diğer konu da nitelikli iş gücünün çalışma hayatında devamlılığın sağlanması. Her 4 işletmeden 3'ü hali hazırda nitelikli işgücüne erişim sorunu yaşadığını bildiriyor, erişimin daha da zorlaşmaması kritik. Bu nedenle, EYT'li çalışanlardan emekli maaşlarını alırken mevcut işlerinde devam etmek isteyenler için çözüm üretilmesi birçok sektör ve işletme için önem taşıyor. Ayrıca hep gündeme getirdiğimiz üzere güvenceli esnek çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının daha da önem kazanacağı görüşündeyiz. Nitelikli çalışan açığı kaynaklı etkilerinin yaşanmaması için bu çözümlerin kritik olduğunu düşünüyoruz.

"TİSK OLARAK HER ADIM İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Olası EYT düzenlemesine paralel olarak kayıt dışı ile mücadele de önem kazanacak. Kayıt dışı istihdam artışının önüne geçmek için bütüncül önlemler alınması gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kayıtlı ve örgütlü işletmeleri desteklemek önem kazanıyor. Bu işletmeleri olumlu şekilde ayrıştıracak somut uygulamaların hayata geçmesini bekliyoruz. TİSK olarak ülkemize, işletmelerimize ve çalışanlarımıza katkı sunacak her adım için elimizi taşın altına koyacağımızı ifade ediyoruz. Ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak uygulamaların hayata geçmesi için çalışmaya ve destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Finans Merakla belenen EYT düzenlemesi hakkında işveren tarafından da açıklama yapıldı - Son Dakika

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