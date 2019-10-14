Son Dakika Haberleri: Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı
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Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı

2 saat önce

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde izinli yapılan define kazısını çok sayıda vatandaş merakla izledi.

Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı, System.String[]

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde izinli yapılan define kazısını çok sayıda vatandaş merakla izledi. Saatlerce süren kazı, hayal kırıklığıyla sona erdi.


Edinilen bilgiye göre, Otlukbeli ilçe merkezinde bir aileye ait evin bulunduğu arazinin sahipleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvurdu ve define arama izni aldı. Gündüz saatlerinde polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı aramalarda, iş makinesi yardımıyla çukurlar kazıldı. Kazıyı takip eden arazi sahipleri ve mahalle sakinleri, define olduğu iddia edilen yerde heyecanla bekledi, zaman zaman da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak çalışmaları anlattı. Ancak saatler süren aramalarda define bulunamadı. - ERZİNCAN

Otlukbeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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