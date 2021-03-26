Meraklı Atölyeler Beşiktaş'ta başlıyor - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 'Meraklı Atölyeleri' başlıyor, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nin çalışmaları kapsamında gerçekleşecek ilk atölyede Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil konusu işlenecek.

Kadınların karşılaştıkları şiddet karşısında psikolojik destek alabildikleri; aynı zamanda sosyal haklarını öğrenip atölyeler düzenleyebilecekleri Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi ile Sosyal bir girişim olan "Öğrenme Meraklıları" iş birliğiyle düzenlenecek olan Meraklı Atölyeler bugün başlıyor. "Dil Değişir Mi?" konulu ilk atölye bu akşam saat 21.00'de çevrim içi olarak gerçekleşecek. Pandemi nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek atölye 50 kişiyle sınırlı olacak. E-posta ya da telefonla yapılacak olan başvuruların ardından katılımcılara internet bağlantı linki iletilecek.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil hakkında bilgilerin verileceği atölye, psikolojik danışman, çift ve aile terapisti Özge Öztürk Birdal eşliğinde gerçekleşecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği, rollerin eşit üstlenildiği, karar alma süreçlerinde dengenin gözetildiği toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı politikalar geliştirmek ve kadınlara destek olmak bizim daima önceliğimiz olacak."